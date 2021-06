Stiri pe aceeasi tema

- Liderii deputatilor PSD si AUR au sustinut, marti, ca motiunea simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a fost adoptata de plen, deoarece nu trebuie luate in calcul voturile date pe tableta. Liderul grupului parlamentar al PSD, Alfred Simonis, a declarat,…

- Moțiunea simpla a social-democraților – vizandu-l pe Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – a fost declarata respinsa, in urma votului dat in ședința Camerei Deputaților, de marți, 15 iunie. Este vorba despre moțiunea denumita „Cristian Ghinea, de la zero la abis!”, inițiata…

- Social-democratii au solicitat tuturor parlamentarilor sa respinga „coruptia din PNRR” si sa voteze motiunea simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. Camera Deputatilor va vota motiunea simpla in cursul zilei de marti.

- Motiunea simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, depusa de PSD la Camera Deputatilor, a fost dezbatuta astazi. Votul pe moțiune se va da maine. TVR 1 a transmis LIVE dezbaterile, intr-o Ediție Speciala.

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, i-a transmis lui Cristian Ghinea ca ar trebui sa isi schimbe ochelarii de vedere, pentru ca a gresit atunci cand a afirmat ca AUR a semnat motiunea simpla. El i-a adresat cinci intrebari legate de PNRR ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene si a adaugat…

- Parlamentarii PSD au depus, miercuri, o moțiune simpla impotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. Moțiunea este legata de nemulțumirea reprezentanților PSD cu privire la faptul ca PNRR nu a fost dezbatut și cu celelalte formațiuni politice din Parlament, dar și de…

- Liderii PSD au apreciat, marți, intr-o ședința largita cu șefii județeni, ca in timp ce moțiunea de cenzura depinde de voturi din arcul guvernamental, mai multe șanse de reușita ar avea moțiunea simpla impotriva ministrului Cristian Ghinea, au declarat surse social-democrate pentru STIRIPESURSE.RO.…

- Parlamentarii social-democrati vor depune miercuri motiunea simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Maine (miercuri - n.r.) vom depune motiunea simpla impotriva ministrului Ghinea si, sa fim foarte…