Plangere penala impotriva mai multor parlamentari AUR. Printre ei este si deputatul Danut Aelenei de la Constanta

- Liderul grupului deputatilor PSD, Ciprian Serban, a depus plangere penala pe numele parlamentarilor AUR care au perturbat sedinta social-democratilor din data de 31 ianuarie, de la Palatul Parlamentului.PSD explica motivul plangerii "Anterior inceperii sedintei noastre de lucru, un grup format…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, plangere penala impotriva unei inșelatorii online realizata cu ajutorul tehnicii Deepfake Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a depus luni o plangere penala pentru o tentativa de Deepfake, prin care se incearca pacalirea romanilor, a anuntat luni ministerul.…

- Cornel Dinicu, patronul de la „Ferma Dacilor”, a formulat, in urma incendiului, o plangere penala. Avocatul omului de afaceri sustine ca intre reprezentantii pensiunii de la Tohani si compania de electricitate a existat o corespondenta bogata, insa documentele au disparut in incendiu. Intrebat impotriva…

- Liderul AUR, George Simion, a reactionat pe Facebook, dupa ce, miercuri, Diana Șoșoaca a depus o plangere penala, in urma scandalului din Parlament. Simion a transmis ca nu regreta nimic din ce a facut, spunand ca „niciun barbat sanatos la cap nu ar vrea sa o agreseze” pe senatoare. Citește și: Ministrul…

- Un caz deosebit de grav s-a petrecut in municipiul Sighetu Marmației in urma cu cateva zile. Cațiva dobitoci, ca nu-i putem numi altfel, au chinuit un cal pana la epuizare, forțandu-l prin violența extrema sa tracteze o autoutilitara inmatriculata in județul Satu Mare. Totul s-a petrecut pe strada Titu…

- Partida Romilor a anunțat ca a depus plangere penala impotriva fanilor FCSB, dupa ce aceștia au afisat mesaje cu caracter rasist la partida cu Rapid, disputata duminica, 5 noiembrie, pe Arena Nationala (SuperLiga, etapa XV).