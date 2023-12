Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca ședinta de guvern a fost amanata mai bine de 9 ore pentru a fi rezolvate toate problemele legate de Legea bugetului pe anul 2024, informeaza News.ro.„O sa facem un buget noaptea ca hotii. Adoptam astazi (n.r. - joi) Bugetul de Stat pe 2024, unul axat pe investitii…

- Ministerul Educației va primi in 2024 un buget cu 61% (21,8 miliarde lei) mai mare decat execuția bugetara din 2023, iar Transporturile primesc un buget total de 30 de miliarde lei (cu 27% mai mare), arata datele din bugetul pe anul 2024 obținute de Economedia. Creditele bugetare pe Ordonatorii Principali…

- Guvernul a construit proiectul de buget pe 2024 avand ca principiu „regula de aur a finanțelor publice”, conform unor surse de la Palatul Victoria.„Respectam regula de aur a finanțelor publice sustenabile: investițiile vor fi mai mari decat deficitul bugetar”, au spus sursele citate, pentru Știripesurse.ro.…

- Liderii coalitiei de guvernare, premierul PSD Marcel Ciolacu și președintele PNL, Nicolae Ciuca, discuta duminica, 10 decembrie, proiectul de buget pentru anul viitor, au declarat surse politice pentru Libertatea.La negocierile pentru buget de la Vila Lac va participa inclusiv ministrul Finanțelor,…

- Deputatul Laurențiu Marin a anunțat ca Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a alocat 14 miliarde de lei din fondul de rezerva aflat la dispoziția guvernului. Suma mai sus menționata va asigura, pana la sfarșitul anului, necesarul pentru pensii, alocații,…

- Guvernul a alocat 13,6 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetara pentru domeniile educatie, drepturile de asistenta sociala, pensii, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, mentionand ca acest mecanism va fi utilizat pana la sfarsitul anului pentru controlul

- Ministrul Finanțelor a anunțat la conferința „Bugetul si finantarea Romaniei in 2024: la ce sa se astepte economia?” ca vor exista bugete generoase pentru Educație și Sanatate in 2024. In 2024, Romania se va axa pe absorbția banilor europeni. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, prezent la conferința…