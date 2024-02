Consiliul Județean Ilfov a aprobat bugetul pentru 2024. Cele mai importante proiecte Consiliul Județean Ilfov a aprobat, miercuri, bugetul pentru cele mai importante proiecte din județ, in 2024, care beneficiaza de o alocare de peste 941 502 139 lei. In ședința de miercuri au fost și votate sumele alocate pentru Infrastructura de transport, Apa-Canal, Sanatate, Educație, Asistența sociala, domenii cheie pentru dezvoltarea județului Ilfov in urmatorii ani, se arata intr-o postare pe Facebook a CJ Ilfov. „Calculele de la aceasta ora arata ca 278.770.591 de lei merg pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. In procente, aceasta inseamna aproape 30% din banii alocați din bugetul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

