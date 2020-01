Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3 Robert Negoita a transmis miercuri o scrisoare deschisa catre conducerea PSD in care pune mai multe conditii pentru a se intoarce in partid. „Sunt dispus sa revin, dar doar daca partidul este determinat sa-si asume niste actiuni, principii si valori fara de care PSD-ul nu are viitor”,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca el nu este Ivan cel Groaznic si nici „calau”, fiind intrebat ce masuri va lua partidul in ceea ce priveste liderii PSD, printre care si Dorel Caprar, inculpati in dosarul spagilor adunate la DRDP Timisoara.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca dorește organizarea Congresului ordinar al PSD cel mai probabil in luna februarie a anului viitor. Ciolacu a aratat ca spera ca etapa excluderilor din PSD sa fie depasita.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, in noaptea de marti spre miercuri, ca Eugen Teodorovici nu a fost fortat sa-si dea demisia din functia de presedinte executiv al partidului, intrucat aceasta nu a mai fost valida in momentul in care toti membrii Biroul Permanent National…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a demisionat din functie, in locul sau fiind numit presedinte interimar Marcel Ciolacu. La conferința de presa de la finalul CEX-ului, Viorica Dancila a aparut cu lacrimi in ochi. A recunoscut ca decizia de a demisiona a fost luata la indemnul colegilor.”Fiecare…

- Viorica Dancila a demisionat de la șefia PSD, dupa cinci ore de discuții aprinse in cadrul CEx-ului organizat pentru a analiza rezultatele dezastruoase din alegerile prezidențiale. Decizia ei vine dupa mai multe zile in care o tabara din propriul partid, condusa de Marcel Ciolacu, presedintele Camerei…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, referitor la desemnarea lui Ludovic Orban in funcția de premier, ca ar fi o „surpriza” daca va trece de votul Parlamentului „fiindca daca PSD nu susține, nu are cum sa treaca”. Liderul PSD Viorica Dancila si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a explicat ca liberalii sunt de acord cu alegerile anticipate, dar daca nu se ajunge la un acord politic, atunci PNL iși va asuma preluarea guvernarii.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul PSD a fost adus de decizia lui Liviu Dragnea din…