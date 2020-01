Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca Gabriela Firea va fi candidatul PSD la Primaria Bucuresti si ca o s-o sustina "din orice pozitie". Liderul PSD a afirmat ca Gabriela Firea si-a exprimat intentia de a candida la primaria capitalei, mentionand, totodata,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca se poate discuta cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, despre o alianta, o "reintregire a stangii", insa acesta "nu are ce cauta in PSD". Ciolacu a explicat, la Antena 3, ca, daca Ponta va fi interesat de proiectul politic…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca se poate discuta cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, despre o alianta, o "reintregire a stangii", insa acesta "nu are ce cauta in PSD". Ciolacu a explicat, la Antena 3, ca, daca Ponta va fi interesat de proiectul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avansat ideea ca la urmatorul congres al PSD, fiecare candidat pentru prima functie in partid sa vina cu un program si o echipa. Daca ideea lui Ciolacu s-ar concretiza, liderul interimar al formatiunii ar avea sanse sa fie ales presedinte in cazul unei…

- Noul secretar general al PSD, Paul Stanescu, a lansat acuzații incendiare in spațiul public. ”Am rugat-o pe doamna Dancila doua lucruri: 1 – sa nu facem congres in 2019, sa facem congres in...

- Presedintele PSD Brasov, Marius Dunca, a declarat vineri ca este necesara o discutie pe tema rebranduirii partidului, personal fiind de parere ca ar trebui regândita culoarea formatiunii, declarația sa venind într-o perioada în care, dupa înfrângerea la prezidențiale, în…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a subliniat marti seara, inaintea sedintei Comitetului Executiv National la partidului, ca nu intentioneaza sa isi inainteze demisia, adaugand ca este necesara organizarea unui congres al formatiunii. Intrebat daca Marcel Ciolacu i-a cerut demisia din…

- "Sunt o persoana puternica, n-am lasat niciodata partidul la greu, eu am mers inainte. Nu am demisionat nici cand am fost premier și au fost clipe grele, sunt un om puternic, cand partidul are nevoie de tine, n-ai voie sa faci un pas in spate", a spus Viorica Dancila, dupa infrangerea suferita in…