- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca modificarea Constitutiei nu reprezinta, in prezent, o urgenta, avand in vedere criza energetica, razboiul din Ucraina si criza economica. „Din cate stiu, domnul presedinte Klaus Iohannis nu mai poate candida in viitor. Este exclus asa ceva, sa mai…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, au facut, marti, o vizita oficiala in Ucraina. Nicolae Ciuca s-a intalnit cu Volodimir Zelenski, cu premierul Ucrainei si cu presedintele Radei Supreme. ”Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca marți se va decide alocarea voucherelor de 50 de euro, o data la doua luni, catre persoanele cu venituri mici. ”Exista un buget de 700 de milioane de euro. Vom avea mai multe masuri, se va conveni, dar mergem in logica celor 50 de euro, o data la […] The…