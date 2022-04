“Toti trei (liderii partidelor din coalitia de guvernare – n.r.) o sa semnam proiectul saptamana viitoare, il depunem in Parlament pe procedura de urgenta. La ultima coalitie am avut discutii, am hotarat parametrii legii si va intra in Parlament saptamana viitoare. Si eu si domnul Ciuca – pentru ca suntem toti parlamentari – domnul Kelemen Hunor vom semna legea, toti liderii coalitiei”, a declarat Marcel Ciolacu, joi seara, intr-o emisiune la Antena 3. Liderul PSD a sustinut ca depunerea la Parlament este o “cale mai usoara” decat promovarea proiectului de lege prin Guvern. “Si am facut…