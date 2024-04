Stiri pe aceeasi tema

- "Am intrat la guvernare dupa dezastrul facut de Orban și Cițu, cu decizii foarte proaste pentru Romania. Mie in locul lor mi-ar fi și rușine sa merg pe strada, la ce tampenii, la ce decizii greșite au luat cat au fost prim-miniștrii. A venit domnul Ciuca și a fost pompierul de serviciu timp de un an…

- "Romania are nevoie de stabilitate politica. Daca am reusit negocieri bune la Comisie, am reusit sa inchidem fonduri europene, cu peste 96%... Aproape 900 de kilometri de autostrada sunt in lucru in acest moment. (...) Nu vad o alta constructie politica, in acest moment, pentru anul 2025. E normal ca…

- ”Pentru toate acele declaratii (seful statului s-a adresat PSD cu ”Jo napot kivanok, PSD!”, in 2020 - n.r.) si stiti foarte bine ca am iesit de zeci de ori si i-am transmis presedintelul Romaniei ca eu imi doresc un presedinte si al meu, cu toate ca nu l-am votat. Asa e corect. Asta inseamna o Romanie…

- „Noi cand am decis sa intram la guvernare, nu a decis niciunul dintre noi pentru functii si vedem costurile functiilor in acest moment. Nici sa nu fim ipocriti, ca ne-a siluit cineva. Ca de aceea faci politica, faci politica ca sa guvernezi, faci politica, mai ales cand esti membru al celui mai mare…

- Avem un premier caruia ii pasa, am putea spune dupa ultimele declarații și acțiuni facute de Marcel Ciolacu. Premierul a redus timpul alocat festivitaților de Ziua Unirii Principatelor Romane și a ales sa se intalneasca cu o parte dintre cei care protesteaza in aceste zile in Romania. Ciolacu spune…