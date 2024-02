Pe cine va susține PSD-ul drept candidat la Primaria Capitalei la alegerile din acest an? E o intrebare la care inca nu s-a aflat un raspuns exact. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 13 februarie, ca Gabriela Firea este singura care s-a inscris in cursa interna pentru candidatura la Primaria Capitalei, ca organizația București […] The post Ciolacu, despre candidatura Gabrielei Firea: „Ar fi culmea sa fie singura candidata și sa piarda” – VIDEO first appeared on Ziarul National .