- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, le-a transmis reprezentantilor USR, ca raspuns la scrisoarea pe care acestia au adresat-o cu privire la faptele petrecute in „azilele groazei”, ca are cunostinta despre anchetele desfasurate de autoritatile romane pe acest subiect…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, joi, la inceputul ședinței de guvern, suspendarea din funcție a șefilor Agențiilor pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS), din București și din șapte județe. El a spus ca in urma controalelor in centrele sociale, declanșate dupa scandalul privind azilele groazei,…

- Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a spus, sambata, in cadrul emisiunii „In fața ta”, de la Digi24, ca reacția Patriarhului Daniel in cazul ororilor petrecute la azilele de batrani „a fost una de stupoare”. „Așa cum il cunosc este un om, nu doar ca s-a intristat, știu ca a suferit foarte…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a aratat, joi, intr-un comunicat de presa, ca, in dosarul privind azilele din Voluntari și Afumați, sunt vizați funcționari ai AJPIS Ilfov – instituție subordonata Ministerului Muncii, care ar fi trebuit sa faca controale și sa ia masuri, dar au ales, in schimb,…

- Șefii IPJ Ilfov au demisionat in urma scandalului de la „azilele groazei”. Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca la conducerea IPJ Ilfov au fost numiți alți șefi. Cristian Persinaru, care indeplinea functia de sef al IPJ Ilfov, si adjunctul sau Stefan Frunzeanu, au demisionat in contextul…

- Un numar de 21 de varstnici internati in unul dintre centrele investigate in prezent de DIICOT au murit, intre februarie 2020 si martie 2021. „In perioada februarie 2020 – martie 2021, deci intr-un an si doua luni, conform documentelor obtinute de Centrul de Investigatii Media (CIM) si Buletin de Bucuresti…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește azi, la Guvern, cu mai multi ministri si sefi de institutii, in cazul scandalului declanșat de dezvaluirile de la „azilele groazei”. Conform Executivului, premierul Marcel Ciolacu are programata duminica, la ora 14.00, o intalnire de lucru cu Marius Budai, ministrul…