Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu merge, in perioada 31 august – 1 septembrie, la Bruxelles, aceasta fiind prima lui vizita la sediul instituțiilor europene, in calitate de șef al Guvernului Romaniei. Cea mai complicata misiune a premierului Ciolacu ar fi sa incerce sa convinga Comisia Europeana sa accepte depașirea,…

- Negocierile miniștrilor romani cu reprezentanții Comisiei Europene au dus la recunoașterea cheltuielilor facute de statul roman pentru susținerea Ucrainei. In calculul pentru stabilirea unei limite superioare a deficitului bugetar, pentru acest an, Comisia Europeana va ține cont atat de cheltuielile…

- In perspectiva discursului de la inceputul lunii septembrie privind Starea Uniunii prin care Comisia Europeana anunta proiectele sale viitoare, europarlamentarul Victor Negrescu, responsabil al grupului social-democrat din Parlamentul European pentru bugetul european anual si coordonator in Comisia…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul urmeaza sa aprobe o ordonanta de urgenta privind reduceri de cheltuieli in sistemul bugetar care cuprinde 50 de masuri. Seful Executivului a avut, miercuri, o intalnire de lucru cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la sediul ministerului. „Am avut o…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa cu ministrul Finanțelor Marcel Boloș, ca Guvernul a pregatit peste 50 de masuri pentru reducerea cheltuielilor in sistemul bugetar. El spune ca este prima reforma „reala” in acest sens și ca Romania discuta cu Comisia Europeana…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalneste luni cu presedintele PNL, Nicolae Ciuca cu ministrul de Finante, Marcel Bolos si fostul ministru Adrian Caciu, la Guvern, la ora 14.00, tema intalnirii fiind masurile de reducere a deficitului bugetar au precizat surse politice pentru News.ro. Premierul anunta…

- Intr-o revizuire a planului de energie si clima al tarii, ministerul a spus ca Italia isi propune sa obtina 65% din energia sa electrica din surse regenerabile, pana in 2030, in crestere fata de tinta anterioara de 55%. Se preconizeaza ca sursele regenerabile vor acoperi 40% din consumul brut de energie…

- Instituțiile europene se pregatesc sa admita Romania și Bulgaria in Schengen in cursul acestui an, potrivit unor surse citate de portalul european de știri Euractiv, specializat in politicile UE.Aderarea la spațiul Schengen se va face mai intai cu granițele aeriene din octombrie, urmate de eliminarea…