- Premierul Marcel Ciolacu a apreciat, miercuri, ca pana la finalul anului 2024 inflatia va cobori sub 5% si ca Romania se va incadra in deficitul bugetar propus. Alegeri prezidențiale. Bomba in politica: Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, adversari pentru Cotroceni "Cu certitudine, pana la sfarsitul anului,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, in debutul ședinței Executivului, ca se fac noi pași pentru dezvoltarea infrastucturii rutiere din țara, urmand ca astazi sa se aprobe noi investiții in acest domeniu. „Aprobam azi indicatorii unor noi investiții majore in infrastructura rutiera. Este vorba despre…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj atat pentru membrii social-democrați cat și pentru cei liberali din filalele județene sa lase orgoliile la o parte acolo unde sunt liste comune pentru alegeri. „Sa dam continuitate acestei coaliții dupa ce depașim cele mai mari orgolii care sunt cele locale…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat vineri, 1 martie, ca nu exista niciun motiv pentru care tara noastra sa adopte un sistem de impozitare progresiv.„Nu s-a schimbat nimic intre timp, iar perspectiva mea este cat se poate de ferma: #Cotaunica este cea mai buna alegere pentru Romania. De ea…

- ”Trebuie sa fim atenti si circumspecti la orice miscare fiscala care promite schimbarea sistemului de impozitare a veniturilor, pentru ca introducerea amatoristica a unei astfel de mutari poate produce monstri. Evaziune fiscala, distrugerea unor afaceri mici si mijlocii, munca la negru sau la gri, explozie…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat marti, despre acuzatiile ca face parte dintr-un plan de destabilizare a Republicii Moldova, ca cei de la AUR au un plan de unire, adica nu isi doresc sa mai existe Presedintie, Guvern, Parlament acolo, la Chisinau, ci vor sa existe o singura tara, ceea ce, ”in…

- Romania ar putea avea nevoie de sapte ani pentru a reduce deficitul bugetar pana la tinta prevazuta in regulile Uniunii Europene, a declarat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pentru Bloomberg. E a mai aratat ca guvernul se confrunta cu rezistenta opiniei publice cand e vorba de reduceri de cheltuileli…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Baia Mare, intrebat despre impozitarea pensiilor, ca trebuie sa existe o dezbatere despre reforma fiscala, „trebuie sa ne hotaram odata ce dorim, impozitare unica sau progresiva”. „Este o discutie, am rugat-o si pe doamna ministru al Muncii in perioada…