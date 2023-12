Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in debutul ședinței de Guvern, ca a observat cum in timp ce a fost plecat in vizita oficiala in SUA, ministrul Finanțelor a dezmințit „masuri fiscale care nu exista”.„Am observat ca, in absența mea, domnul ministru al Finanțelor nu s-a plictisit, a trebuit…

- Deblocarea proiectului de digitalizare a ANAF, care dispune de un buget de 100 milioane de euro, este prima și cea mai mare prioritate prezentata joi in ședința de Guvern de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Cu privire la atribuțiile Rasirom și ale SRI in aceasta digitalizare, Boloș a susținut ca…

- Un nou pachet de masuri fiscale va fi pus in discuție in perioada imediat urmatoare, a declarat luni ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, precizand ca acest exercițiu bugetar trebuie sa se incheie bine

- Atacarea la CCR a proiectului cu masuri fiscale asumat de Guvern in Parlament este un „atac” ipocrit, din cauza caruia Romania pierde 1 miliard de lei, spune premierul Marcel Ciolacu. Ciolacu a fost intrebat, sambata, daca are probleme similare cu ministrul Finanțelor, care spunea ca nu doarme noaptea…

- Premierul si ministrul Finantelor au in aceasta dimineata noi discutii pe tema pachetului cu masuri fiscale. Ar putea fi ultima intalnire inainte de adoptarea formei finale a proiectului de lege pentru care Guvernul intentioneaza sa-si asume raspunderea in Parlament. Marcel Ciolacu afirma la sfarsitul…