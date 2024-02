Stiri pe aceeasi tema

- „Impreuna cu premierul Marcel Ciolacu am avut o noua intalnire cu reprezentantii fermierilor si transportatorilor care protesteaza la Afumati, iar in urma acordului semnat, acestia au decis incetarea actiunilor de protest, atat in Bucuresti, cat si in teritoriu. Acordul semnat prevede constituirea unui…

- Fermierii din mai multe județe care protesteaza langa București vor avea o noua intalnire cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu și cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Discuțiile se vor purta la Palatul Victoria, incepand cu ora 13:30.

- Premierul Marcel Ciolacu a multumit in sedinta de Guvern ”ministrilor Agriculturii si Transporturilor, Florin Barbu si Sorin Grindeanu, pentru dialogul constant purtat cu fermierii si transportatorii, care va continua”. ”Domnul ministru Bolos, trebuie sa reintram in acest format de dialog, fiindca vreau…

- Transportatorii și fermierii au intrat in a noua zi consecutiva de protest, traficul fiind in continuare ingreunat la Vama Siret și in localitatea ilfoveana Afumați. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a invitat astazi, 18 ianuarie, la discutii pe toți fermierii care protesteaza la Afumati, pentru…

- Miniștrii Guvernului Ciolacu sunt șocați de o parte dintre solicitarile și revendicarile protestatarilor care blocheaza in continuare centura Capitalei dar și intrarile in alte mari orașe din țara, au declarat pentru Digi24.ro surse participante la negocierile cu reprezentanții fermierilor și transportatorilor.…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…

- Mai bine de doua ore au durat aceste discuții. Ne așteptam sa fi fost vorba despre o ședința tensionata și asta deoarece am vazut inca de dimineața discuții acide vizavi de toata aceasta situație. Ne amintim, in primul rand, despre reacția ministrul Finantelor, Marcel Bolos , pe pagina sa de Facebook,…