Premierul Marcel Ciolacu a vorbit intr-un interviu pentru Digi24 despre scopul vizitei sale in Statele Unite și susține ca nu s-a dus in SUA ca sa caute sprijin electoral. El a spus ca in viitor se va intalni și cu vicepreședintele Kalama Harris. Premierul a precizat ca in programul inițial era inclusa și o discuție cu aceasta, dar Kamala Harris a plecat in Dubai la summitul pentru clima.