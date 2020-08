Stiri pe aceeasi tema

- Saizeci si cinci de oameni au murit dupa incendiul izbucnit in Clubul Colectiv din sectorul 4, pastorit pe atunci de Piedone. Dupa acea drama, judecatorii l-au gasit vinovat pe primar pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul…

- Fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei Cristian Popescu Piedone, care a fost condamnat in prima instanta la opt ani si jumatate de inchisoare in dosarul Colectiv si care candideaza la Primaria Sectorului 5, le-a oferit manusi de bucatarie unor alegatori, indemnandu-i sa aiba grija cu cine voteaza…

- Daniel Florea a transmis un drept la replica, dupa ce a fost acuzat ca intr-o inregistrare video ar aparea angajati ai Primariei Sectorului 5 care completeaza liste de semnaturi pentru candidatura sa. "O serie de ticalosi si infractori, deghizati in politicieni, falsifica si distribuie in…

- In ultimii ani, Geanina Ilieș a avut grija sa-și pastreze o imagine cat mai discreta. Așa se face ca puțini sunt cei care știu ca prezentatoarea de la „Gospodar fara pereche” are spatele aproape plin de tatuaje permanente, ultimul din colecție reprezentand o gheara de lup. Doar apropiații și familia…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul P.P., sub aspectul savarsirii infractiunii de dare de mita, retinandu-se ca situatie de fapt ca, la data de 07.07.2020, inculpatul s-a prezentat la Postul de Politie Blagesti si a oferit unui agent…

- Înca un parlamentar ALDE - deputatul Steluta Cataniciu - a anuntat marti ca a demisionat din formațiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu și si a devenit membru al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), fondat de Dan Voiculescu."Va rog sa luati act de faptul ca, începând…

- Cristian Popescu Piedone a anunțat miercuri ca va candida la Primaria sectorului 5, asta deși, pe 30 noiembrie 2015, la o luna dupa incendiul din Colectiv, anunța ca se retrage definitiv din politica. S-a contrazis și-n 2016, cand s-a inscris la alegerile pentru sectorul 4, dar nu i-a dat voie instanța.…