La sfarsitul acestei saptamani, campinenii sunt invitati la film in aer liber. Este vorba despre doua seri de proiecții de film cu intrare libera, programate in Parcul Milia, astazi si maine, in cadrul Festivalului Tenaris CineLatino. Evenimentul este organizat de TenarisSilcotub și face parte din inițiativele de dezvoltare sociala ale companiei, urmarind sa construiasca prin film punți de dialog intre oameni din culturi diverse. Programul ediției din acest an include doua producții lansate in ultimul an, respectiv un film din Argentina si un altul romanesc, acesta din urma avand un bogat portofoliu…