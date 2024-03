MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (230) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist: „Romania literara” nr. 10 din 8 martie 2024. La rubrica sa „intoarcerea la carti”, Mihai Zamfir publica eseul „ora astrala”. Este interesanta definitia pe care Mihai Zamfir o da „orei astrale”: „o ora inexplicabila rational, legata probabil de astre, ora in care omul aflat in deplinatatea […] Citește MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (230) in Botosani24.ro .