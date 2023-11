Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea de la PSD la AUR a senatorului Calin Matieș reprezinta doar primul pas dintr-un plan 'suveranist' mai amplu al lui George Simion, relateaza vineri HotNews.Alți șase parlamentari de la PSD, PNL și USR urmeaza sa se inscrie in grupul parlamentar al partidului AUR. Liderul formațiunii ar sa…

- Nu mai puțin de 19.808 cetațeni ucraineni s-au inregistrat in evidențele agențiilor teritoriale din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere profesionala și de mediere a muncii. Datele oficiale primite de la ANOFM arata…

- Victor Teodor Nicola, Andrei Ștefan Ismana și Mihai Adrian Mocanu sunt cei trei olimpici romani care au obținut medalia de argint la competiția internaționala de robotica World Robot Olympiad 2023 din Danemarca. In perioada 21-24 septembrie, la Odense, in Danemarca, a avut loc competiția de robotica…

- In acest weekend, are loc cea de-a treia editie a „Targului painii”, in cadrul careia va fi marcata „Ziua Satului Romanesc, in incinta Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti” din București. Bucureștenii pot gasi aici bunatati din toate colturile tarii realizate de micii producatori, inregistrate…

- Vizitatorii vor gasi bunatati din toate colturile tarii realizate de micii producatori, inregistrate pe sisteme de calitate europene, produse montane sau ca produse atestate traditional. „Produsele si preparatele pe care le veti gasi la Muzeul National al Satului reprezinta traditie, munca, dedicare,…

- Zeci de firme din toata tara au vandut prajituri, jeleuri, precum si dispozitive de vapat, aparent inofensive, dar care contineau diferite cantitati de droguri. Astazi, procurorii DIICOT si politistii au facut 121 de perchezitii in Bucuresti si 23 de judete. “La data de 19 septembrie a.c., polițiștii…

- Autoritațile au anunțat zilele trecute ca nu mai puțin de 9.256 cetațeni ucraineni s-au inregistrat in evidențele agențiilor teritoriale din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere profesionala și de mediere a muncii.…

- Meteorologii au emis doua noi avertizari care anunța temperaturi extrem de ridicate. Potrivit ANM, duminica, toata țara va fi sub cod galben de canicula. Avertizarea ANM va fi valabila de duminica, ora 12:00, pana luni, ora 21:00. In intervalul menționat valul de caldura va persista, iar in zonele de…