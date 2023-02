Cine sunt europarlamentarii care au votat pentru interzicerea motoarelor termice Noul regulament european care prevede interzicerea motoarelor termice incepand cu 2035 a fost votat doar europaralmentarii REPER, un europarlamentar USR și un fost USR. Europarlamentarii PNL au votat impotriva, in acord cu linia familiei politice din care fac parte, PPE. Pentru: Dacian Ciolos (REPER), Vlad Gheorghe ( USR ), Alin Mituta (REPER), Dragoș Pislaru (REPER), Nicu Ștefanuța (ex-USR), Ramona Strugariu (REPER), Dragoș Tudorache (REPER) Impotriva: Traian Basescu (PMP), Daniel Buda (PNL), Vasile Blaga (PNL), Cristian Bușoi (PNL), Gheorghe Falca (PNL), Marian Jean Marinescu (PNL), Siegfried… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

