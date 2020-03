Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul de la stat pentru somajul tehnic se va acorda companiilor afectate direct de implementarea ordonantei militare, care a inchis activitatile in restaurante, baruri, cafenele, precum si celor cu incasari scazute cu cel putin 25%, a declarat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- Guvernul aproba, miercuri, primul set de masuri pentru a ajuta companiile din turism, HoReCa și transport aerian, afectate de COVID-19. Salariații vor intra in șomaj tehnic susținut de stat Guvernul va discuta și va aproba, in sedința de miercuri, un prim set de masuri economice, pentru a ajuta companiile…

- Sondaj: Una din cinci intreprinderi mici și mijlocii estimeaza ca va concedia angajati in urma crizei provocate de coronavirus. Ce masuri cer antreprenorii Guvernului Un procent de 21,5% din antreprenorii care conduc intreprinderi mici si mijlocii (IMM) estimeaza ca vor efectua disponibilizari in urma…

- Virgil Popescu susține ca i-au ieșit negative teste le la coronavirus și ca muncește la o serie de masuri, pe care le va propune in scurt timp, de sprijin pentru mediul de afaceri.Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se documenteaza pentru a propune in scurt timp masuri…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se documenteaza pentru a propune in scurt timp masuri pentru a veni in sprijinul mediului de afaceri, potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook. "Facand treaba! Ma documentez pentru a propune in cel mai scurt timp masuri pe care…

- Sistemul Energetic National dispune de stocurile necesare functionarii in conditii normale, iar companiile de productie si distributie sunt pregatite si au instituit masurile de protectie pentru angajati, potrivit ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. …

- Audierile ministrilor propusi in Guvernul Orban II continua marti in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, potrivit agerpres.ro. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, marti, sunt asteptati in comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu…

- Consiliul de Supraveghere (CS) al Complexului Energetic Oltenia a decis inlocuirea din functie a directorului general al companiei, Sorin Boza, din cauza prejudiciilor aduse companiei si a faptului ca nu a fost selectat in mod legal, a declarat, marti, pentru Agerpres, ministrul Economiei, Energiei…