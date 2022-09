Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca a acceptat demisia ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, caruia i-a multumit "pentru colaborarea de pana acum". "Urmeaza sa ne consultam in Partidul National Liberal si in cadrul coalitiei de guvernare si sa validam, cu celeritate, propunerea pe care o voi inainta…

- Ministrul PNL al Digitalizarii, Sebastian Burduja, preia interimar Ministerul Educației dupa demisia lui Sorin Cimpeanu. Consilierul presedintelui Iohannis, Ligia Deca, este o varianta pentru inlocuirea lui Cimpeanu, au declarat surse din PNL pentru Libertatea, joi seara, 29 septembrie.Premierul PNL…

- Guvernul a aprobat un cuantum minim al burselor sociale pentru elevi in valoare de 200 de lei/luna, a declarat ministrul Educatiei. Pentru premiile olimpicilor, Sorin Cimpeanu a anunțat o creștere de cel puțin 70%. „Astazi am adoptat o hotarare de guvern prin care reglementam cuantumul minim al burselor.…

- Parlamentarii PSD vor propune schimbari și imbunatațiri proiectului Romania Educata, inițiat la Guvern prin ministerul Educației, condus de liberalul Sorin Cimpeanu, dar propus, inițial, ca program național, de președintele Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la școala de vara a tineretului…

- Aproape 3 milioane de elevi si prescolari incep luni cursurile noului an scolar 2022-2023 in peste 17.800 de unitati de invatamant, potrivit datelor Ministerului Eucației citat de Agerpres. Dupa cum a precizat vineri ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, parintii au acces in unitatile de invatamant…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a susținut, sambata, ca bursele elevilor vor fi un pilon important in noile legi ale Educatiei pentru reducerea abandonului scolar. El a apreciat ca, din 2023, in cazul unor parinti, bursele obtinute de doi sau trei dintre copiii lor vor depasi venitul lor lunar. Sorin…

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, fost secretar de stat și chiar ministru al Educației critica in termeni duri proiectul Legii Educației, propus de ministrul Sorin Cimpeanu in dezbatere publica și inițiat conform proiectului de suflet al președintelui Klaus Iohannis, Romania Educata. Remus Pricopie a…

- Petre Daea va prelua portofoliul Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu. Conducerea PSD a votat, miercuri, in unanimitate, in sedinta Consiliului Politic National, ca Daea sa fie titularul de la Agricultura. PSD s-a reunit, miercuri, de la ora 13.00, in sedinta Consiliului Politic National,…