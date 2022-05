Stiri pe aceeasi tema

- Un militar rus in varsta de 21 de ani, capturat in Ucraina, va fi primul reprezentant al fortelor armate ruse care va fi judecat pentru crime de razboi pe teritoriul ucrainean, a anuntat miercuri procurorul general de la Kiev, Irina Venediktova.

- Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a anuntat ca biroul sau ancheteaza peste 6.000 de cazuri de crime de razboi comise de rusi, precizand ca pe zi ce trece procedurile sunt tot mai multe, informeaza cnn.com.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat joi seara, intr-un interviu pentru postul de televiziune britanic Sky News, ca nu vede "nicio posibilitate" ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie judecat de catre un tribunal international pentru presupuse crime

- Aproximativ 5.000 de crime de razboi comise de rusi sunt in prezent investigate in Ucraina, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat luni seara ca a inregistrat peste 7.000 de semnalari despre presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in regiunea Kiev. Cele mai multe victime sunt semnalate la Borodianka, la nord-vest de Kiev, a specificat procurorul general ucrainean Irina…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au cerut crearea unui fond de solidaritate pentru a sprijini redresarea economica a Ucrainei dupa invazia rusa, la incheierea primei din cele doua zile de discutii desfasurate joi la Bruxelles, informeaza vineri dpa, citata de Agerpres.

- Președintele american Joe Biden l-a numit public pe Vladimir Putin criminal de razboi. Procurorul șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, a declarat ca a deschis o ancheta cu privire la posibile crime de razboi in Ucraina, dar dovedirea comiterii

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in cadrul unei discutii telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, de “numeroase crime de razboi”, oferind asigurari ca fortele militare conduse de Moscova fac “tot posibilul” pentru a nu tinti civili, relateaza AFP. In cadrul discutiei,…