- Lisa Montgomery urmeaza sa fie executata in SUA, dupa ce a strangulat o femeie insarcinata in Missouri, in anul 2004. Dupa 67 de ani, ea este prima deținuta care iși va gasi moartea printr-o injectie letala.

