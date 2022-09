Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Onoriu a anunțat din nou ca divorțeaza de soția sa, Isabela. Pilotul de raliuri mai anunțase o data desparțirea, insa ulterior a negat. De data aceasta, Daniel Onoriu susține ca el este cel care a fost parasit. Timp de doua luni, dupa o operație de micșorare a stomacului facuta in Turcia, Daniel…

- Adrian Mititelu Jr., fiul patronului de la FCU Craiova, susține ca tatal lui l-a „creat” pe Andrea Compagno, atacantul de 26 de ani cumparat de FCSB cu 1,5 milioane de euro. Mutarea dezvaluita in exclusivitate de GSP.ro se va realiza pentru aproximativ 1,5 milioane de euroAjuns la Craiova in iulie 2020,…

- A ieșit cu doi prieteni la un restaurant exclusivist din Capitala, acolo unde ulterior s-a intalnit și cu Anamaria Prodan, insa se pare ca problemele in dragoste il cam depașesc... cel puțin in ultima vreme. Adrian Mititelu Junior, caci despre el este vorba, a fost surprins chiar in timpul unei crize…

- Speak și Cristina Ștefania formeaza un cuplu de cațiva ani, iar artistul și-a cerut iubita in casatorie la „Asia Express”. Fanii se intreaba cand vor deveni aceștia parinți. Povestea lor de dragoste dureaza de cațiva ani și se susțin reciproc. Speak este alaturi de Cristina Ștefania in fiecare moment,…

- Laurențiu Reghecampf ii da replica patronului U. Craiova. Tehnicianul de 46 de ani a fost demis de la echipa finanțata de Mihai Rotaru. Reghe a fost acuzat, pe diferite cai, ca ar fi participat la mai multe emisiuni mondene, lucru ce l-ar fi deranjat pe patronul gruparii din Banie. Laurențiu Reghecamp…

- Performanta extraordinara pentru sportul galatean. Craiova a gazduit in weekend editia 2022 a Campionatelor Balcanice de atletism pentru seniori, la startul competitiei fiind inscrisi sportivi din 19 tari. Din delegatia Romaniei a facut parte si galateanca Rebeca Ciocan, legitimata la CSM Galati, unde…

- Serghei Marghiev a cucerit medalia de argint la Campionatul Balcanic de la Craiova, care a reunit sportivi din 18 țari din sud-estul Europei. El a inregistrat rezultatul 75,24 metri la proba aruncarea ciocanului.

- Romania a cucerit 9 medalii, 5 de aur, 2 de argint si 2 de bronz, sambata, in prima zi a Campionatelor Balcanice de atletism pentru seniori, gazduite de Stadionul ''Nicolae Marasescu'' din Craiova, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…