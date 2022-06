Cine este LeBron James, primul baschetbalist ajuns miliardar LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers, este primul jucator in activitate din istoria Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) care a devenit miliardar, conform revistei Forbes . In varsta de 37 ani, James a debutat ca profesionist in 2003, reusind sa cucereasca pe parcursul carierei sale patru titluri de campion al NBA, fiind desemnat de patru ori cel mai valoros jucator al sezonului (MVP). El este al doilea marcator din toate timpurile al Ligii nord-americane, dupa legendarul Kareem Abdul-Jabbar, pe care are toate sansele sa-l depaseasca. In clasamentul celor mai bine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers, este primul jucator in activitate din istoria Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) care a devenit miliardar, conform revistei Forbes . In varsta de 37 ani, James a debutat ca profesionist in 2003, reusind sa cucereasca pe parcursul…

- LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers, este primul jucator in activitate din istoria Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) care a devenit miliardar, conform revistei Forbes, informeaza AFP. In varsta de 37 ani, James a debutat ca profesionist in 2003, reusind sa cucereasca…

- Atacantul brazilian Neymar a anuntat ca nu intentioneaza sa se desparta in aceasta vara de Paris Saint-Germain. El si-a exprimat dorinta sa castige cat mai multe trofee cu gruparea din Hexagon, inclusiv Liga Campionilor. Acest lucru lipseste deocamdata din palmaresul campioanei Frantei. „Vreau sa castig…

- Atacantul francez Kylian Mbappe si-a justificat, duminica, intr-o postare pe Twitter, decizia anuntata sambata de a-si prelungi contractul cu campioana Frantei, Paris Saint-Germain, pana in 2025. El are convingerea ca va putea „sa continue sa creasca“ pe „Parc des Princes“, informeaza AFP, citata de…

- Ministerul Turismului din Arabia Saudita a anuntat ca fotbalistul argentinian Lionel Messi este noul ambasador turistic al regatului, in care atacantul echipei Paris Saint-Germain a calatorit pentru a petrece o vacanta la Jeddah, pe tarmul Marii Rosii, informeaza EFE, citat de Agerpres. Fii la…

- O tanara jucatoare de golf din Rusia, Marta Silcenko, a facut furori in social media dupa ce a postat pe Instagram cateva selfie-uri facute in lift cu starurile echipei Paris Saint-Germain. "O zi obisnuita la sala astazi! Tocmai ce am fost alaturi de cei mai buni fotbalisti din lume in lift", a scris…

- Keylor Navas, portarul costarican al echipei de fotbal Paris Saint-Germain, gazduieste 30 de refugiati ucraineni in locuinta sa din Paris, scrie ziarul belgian Le Soir. In timp ce razboiul din Ucraina a fortat deja peste 3 milioane de oameni sa-si paraseasca tara, Keylor Navas a decis sa primeasca 30…

- Nimeni nu a marcat mai multe puncte intr-o cariera in NBA decat LeBron James, dar rareori este considerat cel mai mare marcator al NBA, scrie Insider. James, in varsta de 37 de ani, a devenit in acest sezon cel mai mare marcator al NBA, cand a combinat punctele din sezonul regulat și din playoff, trecand…