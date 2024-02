Bănel Nicoliță revine în fotbal la 39 de ani. Cine l-a convins Cand mulți iși pun ghetele in cui, Banel Nicolița, vedeta in urma cu aproape un deceniu la FCSB, revine in fotbal la 39 de ani și inca este pus pe fapte mari. „Nu mi-e frica! Sunt antrenat”, spune cunoscutul jucator. Fostul fotbalist de la FCSB a semnat cu CS Amara, ba mai mult, vrea sa-l aduca și pe fratele lui ca sa-l ajute sa promoveze echipa in Liga 3. In plus, nici nu poate sa refuze oferta de a reveni pe teren venita din partea unui prieten. „M-a sunat Dragoș Buzatu de la Victory Cup și m-a rugat, bai Banele nu vrei sa mergi sa joci pentru Amara. Pentru tine și ca ii cunosc pe baieți ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

