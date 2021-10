Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții a izbucnit in casa baieților de la Mireasa, capriciile iubirii. Alex și Victor au ajuns sa se amenințe cu bataia și sa iși adreseze cuvinte extrem de dure, iar motivul scandalului a fost unul cat se poate de neinsemnat. Iata de la ce a inceput totul și ce au povestit cei doi…

- Vestea trista de astazi venita din showbiz a fost faptul ca Gabriela Cristea a fost depistata cu noul coronavirus. Astfel, pentru ca a intrat deja in izolare, in locul ei, la carma emisiunii ”Mireasa - Capriciile iubirii”, in aceasta seara a aparut Paula Chirila. Vedeta de la ”Xtra Night Show” o inlocuiește…

- S-au creat tensiuni in casa Mireasa, capriciile iubirii. Adelina este din ce in ce mai distanta fața de Ionuț, ba chiar l-a luat la rost pe concurent, intrebandu-l pentru cine a intrat, de fapt, in casa Mireasa. Ionuț a dat carțile pe fața și a recunoscut ca este atras de Adelina, insa o vede pe ea…

- Daca pana acum totul a fost lapte și miere, iata ca a aparut și primul conflict intre Andrada și Victor, in casa Mireasa, capriciile iubirii. La un moment dat, bruneta s-a enervat extrem de tare și a avut o discuție mai aprinsa cu partenerul ei de viața, insa ceea ce a urmat avea sa uimeasca pe toata…

- O noua ediție a emisiunii ”Mireasa, capriciile iubire” a venit cu o noua surpriza pentru mame. Deocamdata doar ele au putut sa o cunoasca pe viitoarea concurenta care li se va alatura in competiția iubirii. Vorbim despre Carmen, o tanara de 23 de ani, care știe deja cum arata barbatul perfect pentru…

- Tineri, frumoși, dar nu și... la fel de indragostiți unul de celalalt! Zilele a trecut, iar Ion a decis. Deși a fost destul de bulversat o perioada, a dorit sa ii dea vestea trista fostei sale partenere de viața, Raluca. Concurentul de la Mireasa, capriciile iubirii, nu dorește sa mai formeze un cuplu…

- Armado si Andra, ceic are au castigat sezonul 1 ”Mireasa”, au luat decizia de a divorța. Armando a fost cel care a dat vestea chiar la televizor, in cadrul emisiunii ”Mireasa - Capriciile iubirii” și a explicat ce a facut dupa ce a parasit competiția.

- Gabriela Cristea va prezenta noua emisiune de la Antena Stars: „Mireasa - Capriciile iubirii”. „Capriciile sunt schimbatoare, iar intrigile pot pune bariere iubirii. Cine va invinge? Iubirea sau orgoliul?”, este intrebarea la care prezentatoarea cauta raspuns.