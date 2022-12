Stiri pe aceeasi tema

- Politisti peruani s-au deghizat in Mos Craciun si spiridusii sai pentru a trece neobservati intr-un cartier din Lima, cu scopul de a aresta patru suspecti de trafic de droguri, relateaza presa internationala. Operatiunea a avut loc sambata si a inceput cand politistii deghizati se plimbau pe strazile…

- N.D. Dupa ce s-a impodobit bradul de Craciun, invitația fiind adresata mai ales copiilor, la Gradina Zoologica de la Bucov va fi marcata și sarbatoarea Craciunului. Astfel, Primaria Ploiești, prin Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere”, a anunțat ca invita copiii de toate varstele la Gradina…

- Vineri dupa-amiaza, la Caminul Cultural din Calarași Gara a avut loc petrecerea de final de an a juniorilor de la echipa Progresul Calarași Gara, eveniment la care a ajuns și Moș Craciun, care a imarțit daruri micilor fotbaliști. ”La Caminul Cultural din Calarași Gara a avut loc petrecerea de final…

- Opera Nationala Romana din Iasi va avea grija si in acest an ca Mos Craciun sa le ofere cadouri deosebite copiilor. Astfel, pana pe 23 decembrie, in fata sediului Operei va sta o cutie speciala, in care vor putea fi trimise scrisori pentru Mosul. Acesta are pregatit drept cadou o invitatie pentru doua…

- Apropierea sarbatorii Craciunului va aduce din nou, in Arad, Tramvaiul lui Moș Craciun. O tradiție de un sfert de secol continua și in acest an. Dupa cum a comunicat Compania de Transport Public Arad, tramvaiul condus de insuși Moșul iubit de copii va porni in prima cursa luni, 5 decembrie, cu ocazia…

- Scrisori emoționante din Alba catre Moș Craciun: Petronela, o fetița de 14 ani iși dorește sa poata vedea din nou Scrisori emoționante din Alba catre Moș Craciun: Petronela, o fetița de 14 ani iși dorește sa poata vedea din nou Pentru majoritatea dintre noi sarbatoarea Craciunului este un moment de…

- Moș Craciun poposeste in Baia Mare impreuna cu prietenii sai, in cel mai frumos spectacol de Craciun dedicat celor mici și celor mari, duminica, 4 decembrie, incepand cu ora 11.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor, sala spectacol Teatrul ARARAT. In pragul Craciunului sosesc cu el și ajutoare de nadejde…

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: Ii asteptam pe cei mici si mari, pe ruta Gara-Bucium (linia 101), incepand cu data de 18 noiembrie si pana in 31 decembrie, intre orele 16:00 – 18:00. Mosul a promis ca va circula si el cu tramvaiul in perioada 5-23 decembrie. Programul de transport pentru tramvaiul lui Mos Craciun…