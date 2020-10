Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 27 de ani, din Barlad, care si-a pierdut viata in accidentul teribil produs in seara de 26 octombrie in judetul Vaslui era inginer agronom in cadrul celei mai mari companii agricole din judetul Vrancea. Moartea sa brutala i-a devastat familia si pe toti cei care l-au cunoscut.

- Un tanar de 22 de ani a murit, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce a intrat cu viteza intr-un camion, pe o șosea din județul Vaslui, potrivit Mediafax.Pompierii din Vaslui anunța ca au intervenit la accidentul produs pe DN24, in comuna Valeni. In accident au fost implicate doua…

- Tragicul accident a avut loc pe 5 octombrie, in localitatea Treviglio din Lombardia, atunci cand doua masini s-au ciocnit, iar impactul s-a produs exact pe partea copilului, ceea ce a dus la moartea imediata a acestuia. O romanca in varsta de 30 de ani, Mihaela Mihai, rezidenta in Gerenzago (provincia…

- Cei doi frați de 1 an și jumatate și 3 ani din localitatea Coarnele Caprei, județul Iași, au murit luna trecuta dupa ce au inhalat otrava pentru sobolani si soareci, pusa in camera lor chiar daca catre mama, spun anchetatorii. Copiii au inhalat o noapte intreaga fosfura de aluminiu, subtanta folosita…

- Are 91 de ani si din prima clipa in care a aflat ca fiul sau a murit in accidentul din Paris, Mohamed Al-Fayed a incercat sa dovedeasca ca ce cei doi au fost ucisi. Pe fostul proprietar al celebrului lant de magazine Harrods pare, insa, ca nu il ocolesc problemele, iar recent presa a descoperit un nou…

- Erik Morillo, dj-ul piesei „I like to Move It”, a murit la doar 49 de ani. Decesul sau este unul extrem de suspect, mai ales aflat in situația delicata in care se afla. A murit Erik Morillo! Moartea artistului e una suspecta Doliu in muzica! Vestea ca Erick Morillo s-a stins din viața a șocat […] The…

- Nu doar Bucureștiul este afectat in aceasta perioada de disputele dintre clanurile interlope. Furia infractorilor s-a mutat și in provincie. Noaptea trecuta, in satul Horoga, județul Vaslui, s-a declanșat iadul! Acolo locuiește familia Maftei, sau frații Dinamita, așa cum ii știe lumea din zona. Casa…

- Invitat telefonic la Jurnalul de Seara de la Digi24, moderat de Cosmin Prelipceanu, presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a vorbit despre cresterea numarului de infectari din judetul Vaslui si cazul tinerei plecata la mare la o petrecere de majorat.