- Doua accidente au avut loc la cateva minute distanța, in același loc, intr-o intersecție din localitatea Jelna. Se pare ca in prima faza a avut loc o tamponare fara victime, iar un alt șofer nu a fost atent la accident și a intrat intr-una din mașinile oprite. Accidentele au avut loc astazi, pe DJ 173,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. „In accident au fost implicate doua autoturisme. Din fericire nu au existat victime incarcerate. O femeie și un barbat necesita ingrijiri medicale,…

- Accident la Braești: Barbat de 61 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a ajuns cu mașina in șanț Un barbat in varsta de 61 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce mașina pe care o conducea a parasit partea carosabila și a ajuns intr-un șanț, au anunțat responsabilii ISU Botoșani…

- Un tanar de 22 de ani din municipiul Bailesti a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce, pe o strada din localitate, a lovit un barbat care a avut nevoie de ingrijiri medicale, potrivit Agerpres.Potrivit IPJ Dolj, acesta este banuit ca in noaptea de 3 spre 4 ianuarie a.c., aflandu-se pe strada Dragalina…

- Un barbat de 38 de ani, din comuna Zoreni, Vaslui, este cercetat sub control judiciar de 60 de zile pentru violența in familie, dupa ce și-a batut bunicul de 71 de ani cu pumnii și picioarele fiind nemulțumit de banii pe care i-a primit la urat de la batran.Barbatul de aproape 40 de ani s-a dus beat…

- Un tanar a murit dupa ce acoperișul casei la care facea curațenie s-a prabușit cu el. O alta persoana a fost ranita in incident, scrie News.ro. Trei persoane care faceau curațenie la o casa parasita din localitatea Apos, judetul Sibiu, au fost surprinse, joi, de prabusirea acoperisului. Un tanar de…

- La data de 27 decembrie 2023, in jurul orei 16.00, un barbat de 56 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Cisteiu de Mureș, a acroșat un barbat de 68 de ani și o femeie de 65 de ani, din Ocna Mureș, care se deplasau pe carosabil. In urma accidentului, cei doi pietoni…

- O anexa gospodareasca de pe strada Ecaterina Teodoroiu din Turda a luat foc. Incendiul a fost semnalat, astazi, in jurul orei 12,20. Din informațiile obținute de TurdaNews rezulta ca un foișor s-a aprins și ardea deja generalizat in momentul in care pompierii au ajuns la locul intervenției. La fața…