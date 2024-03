Scandal la Coșlariu. Un bărbat a ajuns în arest, un altul are nevoie de aproape o lună de îngrijiri medicale La data de 27 martie 2024, polițiștii Postului de Poliție Santimbru au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 30 de ani, din comuna Ighiu, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Se pare ca, in dupa amiaza zilei de 24 martie, pe fondul unor discuții contradictorii pe care le-ar fi avut cu un barbat de 38 de ani, din Teiuș, in timp ce se aflau pe raza localitații Coșlariu, comuna Santimbru, l-ar fi agresat și i-ar fi provocat leziuni la cap pentru vindecarea carora ar avea nevoie de 20-25 de zile de ingrijiri medicale, conform… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

