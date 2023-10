Daria Mihaiu va concura in trei probe pentru Romania la Cupa Mondiala de gimnastica aerobica de la Polivalenta bucureșteana. Cupa Mondiala de gimnastica aerobica organizata la București de vineri pana duminica va aduce in prim plan toți campionii acestui sport. Una dintre reprezentantele Romaniei e sigura ca va caștiga, pentru ca are de partea ei și talentul, dar și horoscopul! Participanta in trei probe la competiția de la sala Polivalenta, individual, cuplu și aerobic dance, Daria Mihaiu are un obicei sfant inainte de fiecare concurs: iși consulta horoscopul. Fiind sagetator, ea și-a și tatuat…