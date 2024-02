Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat, miercuri, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene la Bucuresti, multumindu-le pentru sprijinirea aderarii Romaniei la spatiul Schengen pe cale aeriana si maritima. ”Am reiterat cu fermitate solicitarea de a clarifica aderarea completa la zona de libera…

- ”Am discutat astazi cu ambasadorii statelor membre UE la Bucuresti despre prioritatile europene ale Romaniei, la invitatia presedintiei Belgiei la Consiliul UE. Le-am multumit reprezentantilor corpului diplomatic pentru sprijinul oferit in vederea aderarii Romaniei la spatiul Schengen, pe cale aeriana…

- ”Reprezentantii Cancelariei Prim-ministrului au avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentanti ai transportatorilor din toate zonele Romaniei. Dialogul dintre cele doua parti a vizat analizarea problemelor cu care se confrunta sectorul transportatorilor si a solutiilor de rezolvare la…

- Ilustrație: Marian Avramescu Romania și Bulgaria nu trebuie sa mai aiba probleme ca nu vor adera la spațiul de libera circulație Schengen și terestru, dupa ce premierul Marcel Ciolacu ne-a garantat ca austriecii așteapta deja sa zboare porcii și sa intre pe cale aeriana dinspre București și Sofia. Marcel…

- „In primul rand, vreau sa vorbesc despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Dupa 13 ani de așteptari, avem in sfarșit un acord politic. Acesta urmeaza sa fie pus in practica in scurt timp și la nivel oficial printr-o decizie a reprezentanților tuturor statelor membre din Uniunea Europeana.Ridicarea…

- Fostul premier Dacian Ciolos, actual europarlamentar, afirma, miercuri seara, ca ”vestile triumfaliste” ale premierului Marcel Ciolacu despre intrarea in spatiul Schengen ar fi cu adevarat importante daca ar exista un acord cu Austria si pentru intrarea cu frontierele terestre, potrivit News.ro. ”Mi-as…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat cu ambasadorii statelor membre UE, in perspectiva Consiliului European din 14-15 decembrie 2023, context in care a subliniat necesitatea adoptarii unei decizii pozitive pentru aderarea Romaniei la Schengen, cat mai curand posibil.

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, i-a transmis o scrisoare premierului Marcel Ciolacu, de ziua sa, un gest pe care prim-ministrul de la București il considera o “dezghețare” a relațiilor. Premierul Ciolacu i-a mulțumit pentru gestul sau.ro