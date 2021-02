6,6 miliarde lei ptr HoReCa prevăzute în acest an de Ministerul Economiei

6,6 miliarde lei ptr HoReCa prevăzute în acest an de Ministerul Economiei Ministerul Economiei are prevăzut pentru acest an un buget de 6,6 miliarde de lei, iar 92% din bani care vor merge pe trei scheme de ajutor de stat pentru HoReCa, restanţa… [citeste mai departe]