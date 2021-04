Cine are dreptate. „Bătaie” pe zborul lui Gagarin Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a raspuns afirmațiilor presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, cu privire la rolul Ucrainei in pregatirea primului zbor in spațiu. „Zelenski s-a exprimat in privinta aniversarii primului zbor al omului in spațiu astfel: „Fara modestie excesiva, voi spune ca fara Ucraina acesta ar fi fost imposibil. Constructorii ucraineni au jucat un rol cheie in realizarea programului spațial sovietic. La calculele fundamentale oamenii de știința au adaugat credința ca este posibil sa se ajunga la stele. Și au reușit” – a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

