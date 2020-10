Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata actorii din The Crown in viața de zi cu zi The Crown este unul dintre cele mai umarite seriale pe Netflix. Fanii așteapta cu nerabdare lansarea, pe 15 noiembrie, a sezonului cu numarul 4. Cu toții ii cunoaștem pe actorii ce dau viața personajelor celebre din Familia Regala. Dar v-ați intrebat…

- Jurnalista, caștigatoare a multor premii BBC pentru producții, este indragostita de Romania și istoria sa, a invațat chiar limba romana și este specialista in relațiile romano-britanice ale inceputului de secol XX. Doctor in istorie și personaliate media in Marea Britanie, Tessa Dunlop a venit prima…

- Prințesa Diana afișa, oriunde mergea, o timiditate aproape ieșita din comun. Acest lucru insa, era folosit doar in aparența, pentru ca Lady Di era o adevarata amatoare de farse, unele dintre ele fiind mai deocheate decat altele.

- Printul Charles, mostenitorul coroanei britanice, a lansat duminica un apel la actiune prompta pentru a lupta impotriva schimbarilor climatice, al caror impact il "va eclipsa", in opinia lui, pe cel al pandemiei de COVID-19, noteaza AFP. "Fara o actiune rapida si imediata, la un nivel si un ritm fara…

- La data de 31 august 1997, Diana, Printesa de Wales, prietenul ei Dodi Fayed si soferul Henri Paul mor intr un accident de masina la Paris. Figura publica de la anuntul logodnei sale cu Printul Charles, Diana a ramas centrul atentiei aproape constante a privirii cercetatoare a mass mediei din Marea…

- Prințul Charles și Prințesa Diana au avut o relație tumultoasa și presarata cu multa suferința, singurul motiv de bucurie pentru cea numita și „Prințesa Inimilor“ fiind cei doi copii ai cuplului: Harry si William. Cum s-au cunoscut cei doi prinți de Wales și de cine s-a indragostit prima data Charles,…

- 39 de ani au trecut de la nunta memorabila dintre Printul Charles si Printesa Diana. Milioane, zeci de milioane de oameni au fost cu ochii pe cei doi cand au depus juramintele. Totul a fost perfect, mai putin legatura dintre cei doi. Un scandal a pornit intre ei, au ajuns la divort, iar visul frumos…

- Printesa Diana a purtat o rochie spectaculoasa la nunta sa cu Printul Charles. Tanara de 20 de ani, care isi dorise sa devina ballerina, a devenit Printesa de Wales cand s a casatorit cu Printul Charles, pe 29 iulie 1981, in Catedrala St. Paul. Logodna celor doi fusese anuntata pe 24 februarie 1981,…