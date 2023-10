Cine a inventat aragazul? Inventatorul aragazului este britanicul James Sharp, care in anul 1826 isi breveteaza inventia si deschide o fabrica de aragaze in 1836. Tehnologia pe gaz nu a avut succes prea mare din cauza progresului lent la reteaua conductelor de gaz, incepand sa cunoasca succes abia prin anii 1880. Plitele pe gaz au inceput sa fie vandute […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Chindia a trecut fara probleme de Phoenix Buziaș, in playoff-ul Cupei Romaniei, intr-un meci disputat la Lugoj, azi, de la 17:30. Targoviștenii s-au impus cu 3-0 scor final (2-0 pauza) prin reușitele lui Golofca ('15), Bogaciuc ('20) și A Șerban ('89). Baieții din orașul stațiune, unde exista un parc…

- SUCCES… Dupa o saptamana memorabila, in care elita matematicii romanești, reprezentata de olimpici de nivel național și de mentorii lor, profesori consacrați, cu nume mari in domeniu, Tabara Naționala de Matematica de la Huși a facut miercuri seara reverența finala! Emoțiile unui succes trait pe viu…

- Marius Niculae așteapta mai multe de la Dinamo, formație proaspat revenita in prima divizie. ”Sageata”, fost fotbalist cu peste 130 de prezențe in tricoul „cainilor” crede ca Ovidiu Burca mai are nevoie de jucatori pentru a-și indeplini obiectivul in acest an. ”Dinamo e in reconstrucție. Mai aștept…

- Andreea Banica și soțul ei, Lucian Mitrea, au inaugurat in acest an hotelul pe care il dețin in Eforie Nord. Cantareața este bucuroasa ca afacerea sa este un real succes.Hotelul pe care Andreea Banica l-a deschis in Eforie Nord a devenit rapid preferatul turiștilor. In primul an de la deschidere, afacerea…

- Un clasament pentru anul 2022 al agenților economici din Gherla arata ca au intrat firme noi in top 10, dupa cifra de afaceri, fața de anul anterior. Podiumul este ocupat aceleași societați comerciale ca și la finalul lui 2021: Sortilemn, Storm Logistic și CH Industrial. Toate cele trei firme au obținut…

- Un pacient de 56 de ani din județul Bacau, care prezenta ocluzia arterei iliace externe drepte – patologie cunoscuta sub denumirea de maladie aorto-iliaca, a fost operat cu succes de medicii secției de Chirurgie Vasculara, de la Spitalul Municipal Onești „Sfantul Ierarh Dr. Luca”. Intervenția chirurgicala…

- Medalii de aur pentru romani la Europenele de haltere de pentru junioriSportivii romani au cucerit cinci medalii de aur si trei de argint, joi, in ziua a doua a Campionatelor Europene de haltere pentru juniori (Under-20) si tineret (Under-23) de la Bucuresti, informeaza Agerpres. CITESTE SI BREAKING…

- Un barbat de aproximativ 40 de ani, care muncea in cadrul unor lucrari in Turda, a fost surprins de prabușirea unui mal de pamant, intr-un șanț. Muncitorul a fost acoperit in intregime de pamantul care s-a prabușit peste el. ”Pompierii de la Detașamentul Turda intervin in aceste momente pentru a salva…