Cine a fost rapperul Nosfe. Cazul morții lui Cine a fost rapperul Nosfe reprezinta un subiect care a facut deja inconjurul știrilor dintr-un weekend ce se intrevedea liniștit. Cazul morții rapperului s-a lasat cu deschiderea unui dosar penal pentru ucidere din culpa. Cunoscutul rapper a incetat din viața la varsta de 37 de ani. Potrivit Poliției Ilfov, cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale . In cauza fiind deschis dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa, urmarirea penala fiind efectuata sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Iata comunicatul integral de presa emis de autoritați dupa decesul rapperului Nosfe:"La data de 16 octombrie a.c., in jurul orei 3:26, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca, soțul acesteia a cazut in imobilul de domiciliu, din Balotești,…

- Nosfe, pe numele lui Darius Crețan, 37 de ani, a murit duminica , 16 octombrie, a anunțat trupa de hio-hop Șatra B.E.N.Z., intr-o postare pe pagina de Facebook. Potrivit Antena 3 , artistul a facut infarct, iar G4Media a scris, citand surse judiciare, ca a fost gasit in sufragerie de soția sa, Madalina.…

