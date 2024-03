Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza sapte perchezitii domiciliare, in judetele Galati, Braila si Olt.Activitatile sunt desfasurate…

- La data de 4 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat o perchezitie domiciliara la sediul unei persoane fizice autorizate, intr un dosar penal…

- In urma efectuarii a 36 de perchezitii domiciliare, la data de 10 februarie a.c., de politistii din Constanta, au fost descoperite si ridicate, in vederea indisponibilizarii, 220 de baxuri, in care se aflau 5.245.960 de comprimate si 51.557 de fiole, ce contin substante dopante, in valoare de aproximativ…

- La data de 25 ianuarie 2024, incepand cu ora 08.00, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, au efectuat 17 perchezitii domiciliare si au pus in executare doua ordonante de ridicare…

- Opt percheziții domiciliare au fost facute, miercuri, 27 decembrie, de polițiști in județele Constanța și Ilfov, intr-un dosar penal ce are ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare in forma continuata, relateaza News.ro.Este vizata o societate care are ca obiect de activitate…

- La aceasta ora, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza 8 perchezitii domiciliare, in judetele Constanta si Ilfov, intr un dosar penal ce are ca obiect…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Constanta, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat zilele acestea un numar de 7 perchezitii domiciliare la domiciliile a patru persoane fizice si doua persoane juridice, cercetate…