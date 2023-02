Stiri pe aceeasi tema

- Former tennis player George Cosac (aged 55) won the elections for the leadership of the Romanian Tennis Federation which unfolded on Friday, at the National Tennis Center in Bucharest, after the other four candidates Razvan Itu, Dumitru Haradau, Tudor Napoleon Spartacus Iacov and Mihai Rusu withdrew…

- Federația Romana de Tenis ar trebui sa iși stabileasca vineri președintele, dupa numeroase amanari. Ședința este insa „in aer”, precedata de mai multe scandaluri. Pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis si-au depus candidaturile, inițial, cinci persoane: George Cosac, Dumitru Haradau,…

- Refuzul finantarii pentru intregul an 2018 a fost intemeiat de MTS pe sustinerea ca la Adunarea Generala n-ar avea drept de vot decat membrii inscrisi in Registrul Federatiilor, \"\"o teorie de altfel indelung si agresiv repetata de un club contestatar de profesie al actelor federatiei\"\"."Respinge…

- Refuzul finantarii pentru intregul an 2018 a fost intemeiat de MTS pe sustinerea ca la Adunarea Generala n-ar avea drept de vot decat membrii inscrisi in Registrul Federatiilor, ''o teorie de altfel indelung si agresiv repetata de un club contestatar de profesie al actelor federatiei''."Respinge recursurile…

- Oficialul Federației de Tenis, implicat in perioada recenta in mai multe proiecte care vizau tenisul corporatist și cel juvenil, U10, s-a simțit rau in ultimele zile, iar sambata s-a stins din viața, pe patul de spital. Consilier județean in Ilfov, Liviu Ursuleanu, fost candidat la alegerile FRT din…

- Alegerile pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis (FRT) vor avea loc in cadrul Adunarii Generale programate la data de 10 februarie, de la ora 12.00, la Centrul National de Tenis din Bucuresti. Aceasta este a treia programare a alegerilor, celelalte doua - din 27 octombrie, respectiv…

- Lucia Mihalache a fost realeasa miercuri in functia de presedinte al Federatiei Romane de Tir Sportiv, in cadrul Adunarii Generale de alegeri. Miercuri, 28 decembrie 2022, s-a desfasurat la sediul Federatiei Romane de Tir Sportiv, din Bucuresti, Adunarea Generala de alegeri. In urma votului exprimat…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, prezent la București, a participat la Adunarea Generala a Asociației Municipiilor din Romania, la care au fost prezenți prim-ministrul Nicolae Ionel Ciuca, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, viceprim-ministrul Kelemen Hunor, șefa Comisiei Europene din ...