- Cu toate ca ii e teama de inalțime, Dima Trofim a reușit sa o invinga la Splash! Vedete la apa. Concurentul a facut o saritura spectaculoasa de la 10 metri, mai ales dupa ce a primit incurajari din partea iubitei, din partea surorii și mamei sale, dar și a prietenilor. Ce au spus jurații despre saltul…

- Zanni a acceptat provocarea de a participa la Splash! Vedete la apa, iar concurentul a sarit de la trei metri in incercarea de a face o saritura spectaculoasa. Totuși, mai in gluma, mai in serios, acesta a avut mai multe reacții acide la adresa Paulei Chirila, colega sa, de care spune ca l-a enervat.…

- Inca o ediție Splash! Vedete la apa s-a incheiat, iar cei trei concurenți care s-au calificat spre șansa unui loc in finala saptamanii au fost Sebastian Coțofana, Piticu, dar și Codruța Sanfira. Iata cine va merge insa in finala de duminica seara.

- Unii dintre foștii concurenți de la Asia Express și-au dat intalnire in seara aceasta la Splash! Vedete la apa. Adriana Trandafir impreuna cu fiica ei, Maria Speranța, Eliza Natanticu, Francesco Paglieri, Cucu de la Noaptea Tarziu și Emi au concurat in seara aceasta pentru premiul cel mare. Iata cine…

- Inca o ediție Splash! Vedete la apa s-a incheiat, iar așa cum e regulamentul, exista doi caștigatori care vor merge mai departe in finala saptamanii. Cine au fost cei care merg mai departe in competiția de la Antena 1.

- S-a ras, s-au facut incurajari, s-a plans de frica, insa, s-a plans și de fericire in cadrul celei de-a patra ediții Splash! Vedete la apa! Este și cazul Mariei Constantin care a fost ceruta de soție de Robert Stoica la scurt timp dupa ce a sarit de pe platforma aflata la 7 metri inalțime.

- A venit și cel mai așteptat moment al primei ediții din noul sezon al emisiunii Splash! Vedete la apa. Toți concurenții au dat ce au avut mai bun și, indiferent daca sariturile lor au fost sau nu reuștte, au fost cu toții apreciați și incurajați atat de public, cat și de membrii juriului. Iata cine…