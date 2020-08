Cinci persoane ranite intr-un accident produs pe raza judetului Calarasi. Trafic intrerupt pe drumul national

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier petrecut pe soseaua de centura a Capitalei, pe raza orasului Magurele, judetul Ilfov, a informat Centrul Infotrafic, relateaza Agerpres.Citește și: GALERIE FOTO - Caz șocant la Vaslui! Un barbat și-a dat foc dupa ce iubita…

- Un al doilea accident in lanți s-a produs pe Autostrada Soarelui in aceasta dimineața. Traficul rutier este restricționat, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul spre litoral, in apropierea localitații Valcelele, județul Calarași. Un carambol cu patru mașini s-a produs…

- Cei trei pasageri ai mașinii au fost raniți. Unul dintre pasageri a fost descarcerat. Accidentul s-a produs la kilometrul 36 al Autostrazii A2, in zona localitații Fundulea din Calarași, pe sensul catre Constanța. Mașina in care se aflau 3 persoane s-a izbit de glisiera mediana, din motive,…

- Trei persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident produs pe Autostrada Soarelui, dupa ce o masina a intrat in parapetul median al drumului. Traficul in zona localitatii Fundulea a fost restrictionat."Un autoturism a lovit glisiera mediana pe Autostrada A2, la kilometrul 36, in zona…

- Trei persoane au fost ranite, fiindu le acordate ingrijiri medicale la fata locului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autoturism a lovit glisiera mediana pe Autostrada A2, la kilometrul 36, in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi, pe sensul dinspre…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica dupa-amiaza pe Autostrada Soarelui, dupa ce o mașina a intrat in parapetul median al drumului. Traficul in zona localitații Fundulea este restricționat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca o…

- Cinci persoane au fost ranite miercuri in Galați, dupa ce un microbuz cu pasageri s-a izbit de un TIR.​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN25 Galați – Tecuci, in localitatea Hanu Conachi, județul Galați, a avut loc o coliziune intre un microbuz…

