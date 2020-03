Cinci dintre cei opt români infectați cu coronavirus s-au vindecat Autoritațile nu iși permit, insa, sa se relaxeze. Se pregatesc pentru situația in care numarul bolnavilor va crește, așa cum s-a intamplat și in alte țari europene. In aceste condiții, se fac achiziții de materiale, iar spitalele trebuie sa pregateasca paturile de terapie intensiva. Pana acum, opt romani au fost infectați cu noul coronavirus: doi in Japonia, pe nava Princess Diamond, și șase in țara: un tanar de 25 de ani din Gorj, o femeie de 38 de ani, un barbat de 47 și nepotul lui de 16 ani din Timișoara, dar și un barbat de 71 de ani din Suceava. Cei aflați in Japonia s-au vindecat, anunța… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi declarații la Ministerul Sanatații. Secretarul de stat Nelu Tataru și doctorul Alexandru Rafila au venit cu noi detalii despre situația raspandirii virusului venit din China, la noi in țara.”Avem 576 de teste efectuate, șase au ieșit pozitiv. Un pacient s-a vindecat și a fost externat.Femeia din…

- Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, și Alexandru Rafila, seful Laboratorului Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, susțin o declarație de presa despre cazurile de coronavirus din Romania. Libertatea va transmite in direct declarațiile, precum și in format livetext:…

- Barbatul de 71 de ani din Suceava care a fost confirmat cu coronavirus miercuri s-a intors din Italia, regiunea Lombardia, cu autocarul. El a intrat in țara pe 28 februarie. Autoritațile cauta acum toți pasagerii din autocar.Barbatul de 71 de ani s-a prezentat pe 2 martie la Spitalul de Urgența Suceava,…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri de coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat cele doua noi cazuri intr-o conferința…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri e coronavirus in Romania. Este vorba e un barbat de 45 de ani din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat au anunțat cele doua noi cazuri…

- Doua noi cazuri de infecție cu coronavirus au fost confirmate oficial in Romania, a anunțat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie din Timiș și un barbat din Maramureș. Ambii au calatorit recent in Italia.Femeia din Timișoara este in stare buna, in timp ce…

- "Toate cele 13 persoane de la Gorj care au fost contacți direcți au test negativ coronavirus. Mai sunt in lucru 19 teste ale unor persoane care nu au fost contacți direcți. Cand vom avea rezultatul vom reveni. Astazi s-a emis ordinul de carantina. Ordinul spune ca toate persoanele care vin din zone…

- "Toate cele 13 persoane de la Gorj au test negativ coronavirus. Mai sunt in lucru alte 19 teste. Azi s-a emis ordinul de carantina. Ordinul spune ca toate persoanele care vin din zone inchise, vase de croaziera, sunt puse in carantina. 14 zile vor fi zile in care, la intrarea in carantina, vor fi testați,…