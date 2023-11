Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii au inceput deja sa-și cumpere bilete turistice pentru vacanța de iarna. Reprezentanții agențiilor au declarat pentru Radio Moldova ca in aceasta perioada cetațenii opteaza pentru vacanțe atit la munte, cit și la mare, principalele destinații in acest sens fiind Romania, urmata de Egipt. Turiștii…

- Carmen Negoița adora sa calatoreasca, așa ca, nu exclude ca la un moment dat sa plece definitiv din Romania. Vedeta spune ca este cucerita de alte culturi și ca are trei destinații de vacanța unde ar reveni de fiecare data.

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) va promova destinatia turistica Romania, in perioada 15 octombrie - 15 noiembrie, pe postul de televiziune BBC, a anuntat vineri secretarul de stat Lucian Ioan Rus, in cadrul unei conferinte de presa, desfasurate la sediul institutiei.

- Romania se claseaza pe ultimul loc al blocului comunitar ca destinație turistica in randul turiștilor straini. In 2022, Uniunea Europeana a inregistrat peste 45% din totalul sosirilor in turism la nivel internațional.

- Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR) a anuntat, miercuri, ca se disociaza ferm de propunerea Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), de impunere a unei taxe de promovare a turismului din Romania, pentru turistii romani care

- Sezonul estival s-a incheiat, dar nu și dorința de a calatori a multor romani care vor sa profite, macar in weekend, de vremea frumoasa de toamna și sa se bucure de peisaje, intr-un loc pitoresc.

- Wizz Air, cea mai sustenabila companie aeriana din punctul de vedere al mediului din lume, a anunțat astazi planurile de ajustare a rețelei și de optimizare a activitații din Romania pentru a crește fiabilitatea operaționala pentru clienții locali. Mai exact, compania aeriana iși ajusteaza rețeaua din…

- Maramureșul este una dintre cele mai frumoase eco destinații din Romania. Are 7 arii naturale protejate, 4 comune și 12 sate. Aici puteți experimenta viața de altadata, in așezarile de pe Mara și Cosau. Localnicii traiesc dintotdeauna dupa principiile sustenabilitații.