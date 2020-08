Stiri pe aceeasi tema

- Cinci copii, cu varste intre 4 si 17 ani, au fost transportati, vineri seara, la Spitalul din Onesti, judetul Bacau, in urma unui accident rutier produs la Oituz, fiind implicate doua autoturisme. Accidentul a avut loc in comuna Oituz.

- Accidentul a avut loc in comuna Oituz, fiind implicate doua autoturisme. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau au afirmat ca intr-unul dintre autoturismele implicate se aflau un adult si sase copii, iar in cel de-al doilea erau trei adulti si un copil. In urma evaluarii…

- Cinci copii care erau pasageri in doua autoturisme au fost transportati cu ambulantele la spital in urma unui accident rutier care s-a produs, vineri seara, in localitatea Oituz, a informat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, potrivit Agerpres.Victimele au varste cuprinse…

- Cinci copii care erau pasageri in doua autoturisme au fost transportati cu ambulantele la spital in urma unui accident rutier care s-a produs in aceasta seara, in localitatea Oituz Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU Bacau, victimele au varste cuprinse intre 4 si 17 ani, a mai…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a ost alertat sa intervin la un accident rutier pe DN 1, intre Sercaia si Persani. Din primele informații primite sunt 5 autoturisme implicate, 3 victime neincarcerate. UPDATE 3 „La testarea conducatorilor auto din punct de vedere al prezenței alcoolului…

- Accident rutier la iesire din localitatea Fantanele O masina a intrat intr un copacMilitarii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati miercuri dimineata, 15 iulie, sa inntervina la un accident rutier produs la iesire din localitatea constanteana Fantanele.Conform…

- Patru oameni au fost raniți, iar unul a decedat intr-un accident rutier care s-a produs, luni dimineata, pe DJ 201, in localitatea Sintesti si in care a fost implicat si un microbuz de transport persoane, conform Agerpres.Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Doua persoane și-au pierdut viața in urma unui accident produs marți seara, pe DN2, la ieșirea din Urziceni, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Ialomița. Marți seara, in jurul orei 22:00, ISU Ialomița a fost solicitat sa intervena la un accident rutier produs pe DN2, ieșire Urziceni-Coșereni,…