Un gălățean a incendiat, în câteva minute, 4 locuințe ale unor familii plecate în străinătate Un barbat de 47 de ani, din comuna galațeana Ghidigeni, a fost reținut de Poliție dupa ce, in decurs de numai cateva minute, a incendiat patru locuințe ale unor consateni plecați la munca in strainatate. Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Galați și Poliția Municipiului Tecuci au fost alertate printr-un apel la 112, de catre o femeie din satul Talpigi, comuna Ghidigeni, in legatura cu faptul ca a fost cuprinsa de flacari locuința unui vecin, o casa nelocuita, intrucat vecinul este plecat la munca in strainatate. Pompierii au localizat și au stins incendiul, dar in timp ce pompierii și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

