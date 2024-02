Galați. Un bucureștean care a pierdut la păcănele a distrus aparatul cu toporul și a furat toți banii Un barbat din București, care și-a incercat norocul la pacanele la un bar din satul galațean Toflea, dar a pierdut toți banii, a facut un scandal de pomina și cu ajutorul fiilor sai a spart aparatele cu toporul și a furat caseta cu 35.000 de lei. Duminica seara, in jurul orei 17.00, Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Galați a fost sesizat printr-un apel la 112 cu privire la faptul ca mai multe persoane ar fi sustras o suma de bani dintr-un bar din satul Toflea, comuna Brahașești, județul Galați. „In urma cercetarilor efectuate de politisti, a reiesit ca un barbat in varsta de 42 de ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a pierdut toti banii la jocurile de noroc si-a adus copiii sa sparga aparatele cu toporul. Fiii acestuia, in varsta de 17 ani, respectiv 18 ani, au facut praf pacanelele si au plecat cu 35.000 de lei, scrie Agerpres. Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Tecuci au fost sesizati prin 112…

- Un barbat din București, care pierdut la pacanele, a facut un scandal monstru intr-un sat din județul Galați. Impreuna cu cei doi fii, a amenințat o angajata, a spart aparatele și a furat 35.000 de lei

- Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Gorj a luat masuri dupa ce pe rețeaua Tiktok a aparut un clip in care un tanar este plimbat pe capota unei mașini, pe strazile din Targu Jiu. Polițiștii l-au depistat pe șoferul autoturismului. Este vorba despre un tanar de 18 ani, care a fost amendat și care…

- Doua trailere și un Duster ale Armatei Romane , care insoteau un convoi militar, s-au tamponat pe DN1 . Trei vehicule apartinand Ministerului Apararii Nationale ( MApN ) au fost implicate, luni dimineata, intr-un eveniment rutier pe DN 1, in zona podului Rafinariei Petrobrazi, fara a exista persoane…

- Accidentul a avut loc luni dimineata, pe DN 1, in zona podului Rafinariei Petrobrazi, fara a exista persoane ranite, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului Prahova, potrivit News.ro. Au fost implicate trei mașini ale Ministerului Apararii Naționale.„In dimineata zilei de 20 noiembrie , politistii…

- Un factor poștal din București a fost trimis in judecata pentru ca a furat banii de pensii și i-a jucat la pacanele. Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 au anuntat vineri, 17 noiembrie, trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unui factor postal, pentru delapidare,…

- Articolul Un curier din Buzau juca la pacanele banii incasați pe coletele cu plata ramburs se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un buzoian in varsta de 29 de ani, angajat al unei firme de curierat, este cercetat, sub control judiciar, pentru comiterea infractiunii de delapidare. Acesta și-a insușit…

- Politistii IPJ Ilfov au intocmit dosar penal in cazul accidentului in care a fost implicat omul de afaceri George Becali.Potrivit IPJ Ilfov, la data de 13 noiembrie a.c., in jurul orei 01:10 Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o unitate spitaliceasca din Bucuresti, cu…