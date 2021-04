Cinci centre de vaccinare noi au devenit operaționale în Mureș Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au remis, marți 13 aprilie, un comunicat de presa in care se anunța cinci noi centre de vaccinare in județul Mureș incepand din aceeași zi. Centrele noi sunt situate in localitațile Reghin, Sancraiu de Mureș, Deda, Sangeorgiu de Mureș și Sangeorgiu de Padure, aducand numarul lor la 19 in … Post-ul Cinci centre de vaccinare noi au devenit... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a deschis Centrul de vaccinare din Sangeorgiu de Mureș, strada Ratul Morii nr. 27, fosta 1297. Se vaccineaza (cu vaccin Pfizer-BioNTech) 6 persoane intr-o ora, intre orele 8 – 20 se ajunge la 72 persoane pe zi, inclusiv sambata si duminica). In prezent se lucreaza pe un singur flux de vaccinare, dar…

- Direcția de Sanatate Publica Mureș a facut un apel pentru inscrierea pe platforma care a fost pusa la dispoziția celor care doresc sa lucreze in centrele de vaccinare, avand in vedere ca in perioada urmatoare numarul de fluxuri de vaccinare va crește și in județul Mureș. E nevoie de personal pentru…

- Inca șase centre de vaccinare devin disponibile din luna aprilie in județul Mureș, programarile pentru acestea, pe platforma ROVACCINARE, fiind deja vizibile de ieri, 17 martie. Centrele noi vor fi deschise la Targu Mureș – Sala de sport de la Școala Gimnaziala "Alexandru Iona Cuza", strada Baraganului…

- Din 15 martie 2021 incepe o noua etapa de programare in vederea vaccinarii impotriva COVID-19, pe platforma online și prin telefon, in centrele de vaccinare deja existente, precum și in cele care vor deveni operaționale din luna aprilie. Practic, va fi vorba despre o lista de așteptare care se va activa…

- Primaria Targu Mureș a primit de la Crucea Roșie Romana – filiala Mureș, o donație in valoare totala de peste 15 mii de lei, care conține 2000 de maști 3 pliuri, 200 maști FFP3, 50 combinezoane, 20 viziere, 5 cutii de manuși UF, cate 50 de litri de dezinfectant pentru maini și pentru suprafețe. Produsele…

- Cristina Mara Toganel, prefectul județului Mureș, a fost alaturi de anumite cadre medicale, respectiv medici, asistenți și registratori in cadrul centrelor de vaccinare din diferite localitați ale județului Mureș. ,,Am dorit sa ma intalnesc cu echipele de medici, asistenți și registratori de la centrele…

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au transmis prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca reprezentanții Primariei, alaturi de cei ai Direcției de Sanatate Publica și prefectul județului Mureș, au inspectat punctele de vaccinare din sala de sport a Gimnaziului ,,Tudor…

- In Tarnaveni este deschis un centru de vaccinare la Spitalul municipal. Primaria a mai amenjat un punct, iar daca va fi nevoie se vor mai deschide alte trei, plus un centru mobil pentru persoanele nedeplasabile. Primarul din Tarnaveni, Sorin Megheșan, nu e deranjat de faptul ca organizarea centrelor…